Пограничники обнаружили контрабанду медикаментов в поезде Сегодня утром в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Львов-Москва» пограничники Сумского отряда обнаружили медицинские препараты, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Львов-Москва» пограничный наряд в полке для отдыха купе проводника обнаружил лекарственные средства 3-х наименований общим количеством 58 упаковок. Пытался незаконно переместить через границу товар 54-летний граждане Украины, проводник этого поезда. Сейчас обнаруженные медикаменты изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.