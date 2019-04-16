Пограничники обнаружили контрабанду медикаментов в поезде

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Львов-Москва» пограничный наряд в полке для отдыха купе проводника обнаружил лекарственные средства 3-х наименований общим количеством 58 упаковок.
Пытался незаконно переместить через границу товар 54-летний граждане Украины, проводник этого поезда.
Сейчас обнаруженные медикаменты изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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