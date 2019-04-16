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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:59348

Пограничники обнаружили контрабанду медикаментов в поезде

Сегодня утром в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Львов-Москва» пограничники Сумского отряда обнаружили медицинские препараты, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Львов-Москва» пограничный наряд в полке для отдыха купе проводника обнаружил лекарственные средства 3-х наименований общим количеством 58 упаковок.

Пытался незаконно переместить через границу товар 54-летний граждане Украины, проводник этого поезда.

Сейчас обнаруженные медикаменты изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда
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