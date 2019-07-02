Сумские лучники взяли вторую «бронзу» Универсиады в Неаполе Артем Овчинников и Полина Родионова победили команду США.

Украинская команда в миксте в составе Полины Родионовой и Артема Овчинникова взяла бронзу Универсиады-2019 в стрельбе из лука.

После поражения в полуфинале от Японии, во встрече за третье место украинские лучники победили США. Матч закончился со счетом 6:2 (37:33, 33:39. 36:32, 37:32).

Эта медаль уже стала второй для украинских лучников. Ранее бронзу также завоевали все та же Родионова и Ирины Хочина.