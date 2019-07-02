Сумские лучники взяли вторую «бронзу» Универсиады в Неаполе

Украинская команда в миксте в составе Полины Родионовой и Артема Овчинникова взяла бронзу Универсиады-2019 в стрельбе из лука.
После поражения в полуфинале от Японии, во встрече за третье место украинские лучники победили США. Матч закончился со счетом 6:2 (37:33, 33:39. 36:32, 37:32).
Эта медаль уже стала второй для украинских лучников. Ранее бронзу также завоевали все та же Родионова и Ирины Хочина.
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