Сумская студентка добежала-таки до «золота» на Всемирной универсиаде В субботу, 13 июля, копилка сборной Украины на Всемирной универсиаде в Неаполе пополнилась еще одной золотой медалью.

«Золото» Украине принесла женская эстафетная команда 4х400 метров в составе студентки СумГУ Марии Мыколенко, а также Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник. Время наших спортсменок - 3.30,81 мин. Ближайших преследовательниц, мексиканок, они опередили почти на две секунды (3.32,63 мин).

Напомним: в личном забеге на 400 м Мария Мыколенко заняла 4-ое место.