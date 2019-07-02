Сумская студентка добежала-таки до «золота» на Всемирной универсиаде

«Золото» Украине принесла женская эстафетная команда 4х400 метров в составе студентки СумГУ Марии Мыколенко, а также Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник. Время наших спортсменок - 3.30,81 мин. Ближайших преследовательниц, мексиканок, они опередили почти на две секунды (3.32,63 мин).
Напомним: в личном забеге на 400 м Мария Мыколенко заняла 4-ое место.
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