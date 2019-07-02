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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42414

Сумская студентка добежала-таки до «золота» на Всемирной универсиаде

В субботу, 13 июля, копилка сборной Украины на Всемирной универсиаде в Неаполе пополнилась еще одной золотой медалью.

«Золото» Украине принесла женская эстафетная команда 4х400 метров в составе студентки СумГУ Марии Мыколенко, а также Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник. Время наших спортсменок - 3.30,81 мин. Ближайших преследовательниц, мексиканок, они опередили почти на две секунды (3.32,63 мин).

Напомним: в личном забеге на 400 м Мария Мыколенко заняла 4-ое место.

Спорт Легкая атлетика Мария Мыколенко Универсиада
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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