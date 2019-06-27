Сумчанам розкажуть про життя в Китаї

Що відчувають українці, приїжджаючи до Піднебесної й повертаючись додому? Чим відрізняється китайський побут від українського? Як китайці ставляться до соціальних норм? Відповіді на ці та інші питання отримаєте під час зустрічі.
Юлія Обельчак два роки жила й працювала в Китаї. Любить Гонконг і китайську кухню.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....
У вівторок, 16 липня, на майдані Незалежності площа у Сумах пройде акція «Мова об'єднує»....
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5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...
Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Тетяни Трофименко «Окололітературне», що відбудеться 1 липня. Початок – о 18:30. Модератор – Владислав...