Сумчанам розкажуть про життя в Китаї Книгарня «Є» запрошує на розповідь Юлії Обельчак «Китай: погляд зсередини», що відбудеться 22 липня. Початок – о 18:30.

Що відчувають українці, приїжджаючи до Піднебесної й повертаючись додому? Чим відрізняється китайський побут від українського? Як китайці ставляться до соціальних норм? Відповіді на ці та інші питання отримаєте під час зустрічі.

Юлія Обельчак два роки жила й працювала в Китаї. Любить Гонконг і китайську кухню.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.