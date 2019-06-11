На стадион в Тростянце выделили 11 млн грн из госбюджета

«Постановлением правительства выделено 11млн грн на первый этап реконструкции стадиона в Тростянце.
За эти средства, а также дополнительное софинансирование из городского бюджета 2,2 млн грн будут выполнены:
- замена травяного газона основного футбольного поля с устройством системы автоматического полива;
- строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива;
- строительство легкоатлетических беговых дорожек с устройством травмобезопасного покрытия;
- другие работы.
Уже через несколько месяцев вы увидите совсем другой стадион в Тростянце», - написал Ю.Бова.
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