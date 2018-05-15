Мэр Сум вспомнил о недовелодорожке на Прокофьева Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение сделать понижение бордюра на тротуаре, совмещенном с велодорожкой, на ул. Прокофьева.

Он поднял этот вопрос сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Сколько вам нужно дней, чтобы понизить уровень тротуара и велодорожки при съездах на дорогу на ул. Прокофьева? – обратился он к директору департамента инфраструктуры Эдуарду Велитченко. – Потому что мы сегодня спорили с Александром Ивановичем (Журбой – заммэра – Ред.), но я вам еще раз говорю: там не сделано понижение, то есть тротуарного пандуса там нет. Там всего два направления: первый – сразу на первом повороте к магазину, дальше – перед «Европортом». Сколько дней?

- Неделю.

- На следующее аппаратное совещание вы докладываете, что данное поручение выполнено.

Напомним: эту «велодорожку» сделали еще в 2017 году, но понижение сделали через раз. А в этих конкретных случаях перепад составляет чуть ли не полметра, так как при установке бордюров раздолбали бетон, а заделывать ямы никто не собирался. Здесь было несколько ДТП с участием велосипедистов, в том числе с травмами. Мэр Сум обещал доделать велодорожку еще в августе прошлого года…