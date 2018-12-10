В сумских больницах продолжаются ремонты Горотдел здравоохранения сообщил о проводимых в сумских больницах ремонтных работах.

На прошлой неделе проводились ремонты в КНП «ЦГКБ» СГС (ремонт помещений гинекологического отделения, физиотерапевтического отделения, ремонт лестничной клетки правого крыла, начаты работы по утеплению здания), в КНП «ЦПМСД №1» СГС (проводятся текущие ремонты амбулаторий №№8, 9 по адресу: г.Сумы, ул. Ковпака, 7), в КНП «ЦПМСД №2» СГС (капитальный ремонт помещений первого этажа в амбулатории №2 по адресу г. Сумы, Привокзальная, 3-А), КНС «КЛ №4» СГС (проводятся ремонтные работы поликлинического отделения №1 по адресу ул.Труда, 3), КНС «ДКБ Святой Зинаиды» СГС (ведутся работы по капитальному ремонту лифтового хозяйства по ул.Троицкая, 28; начаты работы по капитальному ремонту фасада консультативно-диагностического отделения №2 по ул. И. Сирко, 3 (утепление цоколя и части фасада), ведутся работы по капитальному ремонту отоларингологичног отделения. Разработана проектно-сметная документация и заключен договор на проведение работ по капитальному ремонту и этажа корпуса по адресу ул. Троицкая, 28), КНС «ГРД Пресвятой Девы Марии» (начат капитальный ремонт на I этаже акушерского корпуса Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета), сообщили в отделе здравоохранения.