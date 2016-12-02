Суд признал лидера сумского «Укропа» невиновным в избиении СБУшника

Согласно приговору, стороной обвинения не было доказано, что правонарушение совершено именно г-ном Шестаком. Поэтому суд признал Олега Шестака невиновным, пишет sumy.today.
Напомним: прокуратура обвиняла его в избиении сотрудника УСБУ Дениса Салиенко. Речь идет о событиях 2017 года. Тогда, 26 мая, во время отдыха в ресторанном комплексе «Здыбанка», Денису Салиенко сломали челюсть.
Главой Сумской городской организации партии «УКРОП» выбрали Олега Шестака....
Сегодня, 21 января, заместителю главы областной организации УКРОП Олегу Шестаку прокуратура вручила новый обвинительный акт....
О том, что сегодня было вручено подозрение лицу, которое нанесло телесные повреждения работнику правоохранительных органов, написала на своей странице в...
Уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СБУ было открыто в понедельник, 29 мая, однако и полиция, и СБУ...
По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции Олега Сологуба, патрульные остановили Олега Шестака 24 октября и, так как возникло подозрение, что...