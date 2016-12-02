Суд признал лидера сумского «Укропа» невиновным в избиении СБУшника Сегодня, 15 июля, в Заречном райсуде Сум объявили приговор по делу по обвинению Олега Шестака в избиении сотрудника УСБУ.

Согласно приговору, стороной обвинения не было доказано, что правонарушение совершено именно г-ном Шестаком. Поэтому суд признал Олега Шестака невиновным, пишет sumy.today. Напомним: прокуратура обвиняла его в избиении сотрудника УСБУ Дениса Салиенко. Речь идет о событиях 2017 года. Тогда, 26 мая, во время отдыха в ресторанном комплексе «Здыбанка», Денису Салиенко сломали челюсть.