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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39460

Суд признал лидера сумского «Укропа» невиновным в избиении СБУшника

Сегодня, 15 июля, в Заречном райсуде Сум объявили приговор по делу по обвинению Олега Шестака в избиении сотрудника УСБУ.

Согласно приговору, стороной обвинения не было доказано, что правонарушение совершено именно г-ном Шестаком. Поэтому суд признал Олега Шестака невиновным, пишет sumy.today.

Напомним: прокуратура обвиняла его в избиении сотрудника УСБУ Дениса Салиенко. Речь идет о событиях 2017 года. Тогда, 26 мая, во время отдыха в ресторанном комплексе «Здыбанка», Денису Салиенко сломали челюсть.

Право Олег Шестак
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