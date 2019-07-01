Харьковская и Прокофьева останутся без ремонта На ремонт ул. Харьковской и Прокофьева в городском бюджете денег нет.

Вопрос ремонта дорог обсуждали сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера в очередной раз пожаловался на недофинансирование предприятия и попросил перераспределить средства по месяцам, чтобы дорожники могли завершить нанесение разметки на дороги. Однако мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз вспомнил об уводе из городского бюджета налогов от областных предприятий, переведенных в районы области управлением коммунального имущества Сумского облсовета.

- Я все понимаю, но что нам важнее: выделить деньги на инсулин для детей, который, кстати, недофинансирует государство, или все-таки дороги. А завтра мне Сагач (директор КП «Горводоканал» - Ред.) скажет, что им за электроэнергию платить нужно. Что важнее: вода или дороги? Эта ситуация возникла не сегодня, а 22 декабря 2018 года, когда были переведены областные предприятия по селам. Мы в этом году собирались делать и капремонт Прокофьева, и Харьковской, и Лушпы, но денег нет.