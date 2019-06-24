На Театральной площади обустроят красивого «лежачего полицейского»

- Мы сделали дорогу на Театральной, но жалобы поступают через день, - начал он. – По движению транспорта по проезжей части на Театральной площади. Нужно там ставить полицейского лежачего. Не ставить, а класть. Я вам сегодня дам предложения бюджетного варианта установки лежачего полицейского на таких участках.
- Я считаю, что это неправильно, - возразил А.Вегера. – Если мы вложили в Театральную миллионы денег, а потом будем там городить бюджетный вариант…
- Я вам покажу красивый бюджетный вариант, такой, что он даже будет украшать дорогу.
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