На Театральной площади обустроят красивого «лежачего полицейского» Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере.

- Мы сделали дорогу на Театральной, но жалобы поступают через день, - начал он. – По движению транспорта по проезжей части на Театральной площади. Нужно там ставить полицейского лежачего. Не ставить, а класть. Я вам сегодня дам предложения бюджетного варианта установки лежачего полицейского на таких участках.

- Я считаю, что это неправильно, - возразил А.Вегера. – Если мы вложили в Театральную миллионы денег, а потом будем там городить бюджетный вариант…

- Я вам покажу красивый бюджетный вариант, такой, что он даже будет украшать дорогу.