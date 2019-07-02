Госпродпотребслужба проверяет Поповский экспериментальный завод из-за вони Рассмотрение обращений по Поповскому экспериментальному заводу на Конотопщине на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

По многочисленным обращениям жителей города Конотоп на Правительственную горячую линию относительно загрязнения атмосферного воздуха на территории города, который заявители связывают с деятельностью ГП «Поповский экспериментальный завод» Конотопским городским управлением Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области безотлагательно было инициировано рассмотрение данного вопроса на уровне головы Конотопской районной государственной администрации с приглашением руководства ГП «Поповский экспериментальный завод».

Совместно с администрацией Поповского экспериментального завода было обследовано территорию площадки бардонакопления предприятия за пределами села Поповка, куда утилизируются как производственные стоки, так и отходы хозяйственно-фекальной канализации от населения села Поповки Конотопского района.

Учитывая нарушения не только санитарного, но и природоохранного законодательства, для всестороннего изучения данной ситуации Конотопским городским управлением Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области обращения граждан для одновременного рассмотрения в пределах компетенции направлены в Государственную экологическую инспекцию Сумской области.

Кроме того, перед главой РГА поднят вопрос создания рабочей группы с привлечением всех причастных служб для всестороннего рассмотрения обращений граждан, которые в настоящее время остаются нерешенным.

Конотопа городским отделом ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» проведены лабораторно-инструментальные исследования содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. По результатам исследований Конотопским городским управлением Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области директору ГП «Поповский экспериментальный завод» направлены предложения о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих загрязнения атмосферного воздуха (на границе санитарно-защитной зоны - 300 метров от бардоотстойника, концентрация аммиака в максимально разовой концентрации вдвое превышала гигиенический норматив и составила 0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3).

По инициативе начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко 9 июля проведено рабочее совещание в Конотопской РГА с привлечением администрации предприятия.

По ее результатам директор ГП «Поповский экспериментальный завод» обратился с заявлением о внеочередном санитарно-эпидемиологическом обследовании предприятия с целью контроля за обращением с отходами, защиты атмосферного воздуха. Сейчас обследование завода, после которого будут приняты соответствующие решения, продолжается.

9 июля Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области направлена информация по данной ситуации на адрес вр. и. о. главы Сумской ОГА с предложением рассмотреть вопрос на уровне областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ведомства.