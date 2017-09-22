После админреформы на Сумщине может остаться всего четыре района Всего же в Украине количество районов должно сократиться почти в 5 раз.

Из 490 должно остаться 102 района. В Минрегионе показали новую модель админтерустройства. Это 92 района, которые находятся на подконтрольной территории Украины, и еще 10 - на временно оккупированной и в Крыму. Об этом говорится на сайте decentralization.gov.ua.

«Новая система административно-территориального устройства позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца - по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ. Также это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций», - говорит Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей до 150 тысяч, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства. Сейчас, в Украине сформировано 924 ОТГ, в которых проживает 70% украинцев. Эти громады уже работают по новой системе менеджмента и внедряют крайне необходимые реформы на местах: образования, здравоохранения в первичном звене, внедрение новых админуслуг, социальной защиты.

Так, в Сумской области из 18 районов, как есть сейчас по административно-территориальному устройству, должны остаться только 4 района с центрами в Сумах, Шостке, Конотопе и Ахтырке.