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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39253

Мэр Сум пообещал схему теплоснабжения уже на этой неделе

Сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко рассказал, когда город будет со схемой теплоснабжения.

- Мы в этом году заканчиваем схему теплоснабжения. На этой неделе мы будем иметь уже готовый продукт. Мы его обсуждаем, добавляем свои замечания, и уже к 1 сентября он точно будет утвержден, точно будет принят. И эта схема будет не на один год, а на 10 лет. Мы там учитываем все нюансы развития нашего города, - сообщил он

На разработку схемы потратили около 1 миллиона гривен.

Напомним: еще в начале года А.Лысенко говорил, что схема теплоснабжения уже почти готова, тем не менее последний этап разработки заказали СумГУ только в июне.

Общество Схема теплоснабжения
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