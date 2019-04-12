Мэр Сум пообещал схему теплоснабжения уже на этой неделе Сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко рассказал, когда город будет со схемой теплоснабжения.

- Мы в этом году заканчиваем схему теплоснабжения. На этой неделе мы будем иметь уже готовый продукт. Мы его обсуждаем, добавляем свои замечания, и уже к 1 сентября он точно будет утвержден, точно будет принят. И эта схема будет не на один год, а на 10 лет. Мы там учитываем все нюансы развития нашего города, - сообщил он

На разработку схемы потратили около 1 миллиона гривен.

Напомним: еще в начале года А.Лысенко говорил, что схема теплоснабжения уже почти готова, тем не менее последний этап разработки заказали СумГУ только в июне.