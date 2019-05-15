В Сумах отметили День шахмат турниром 13-14 июля в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат в Украине, который отмечается ежегодно 20 июля.

В праздничном турнире приняли участие 20 шахматистов из Сум и районов области.

Соревнование по быстрым шахматам проводились с контролем времени 20 минут в 9 турав. Первое место с 8 очками занял Василий Пономаренко. Вторая строка за Владимиром Федченко – 7,5 очков. На 3-й строчке Владимир Савченко – 6,5 очков.

Лучшие показатели среди ветеранов по возрасту у Владимира Тихоновского и Александра Маликова. Среди юношей – у Михаила Лемешенко и Остапа Лемешенко.