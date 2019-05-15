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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отметили День шахмат турниром

13-14 июля в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат в Украине, который отмечается ежегодно 20 июля.

В праздничном турнире приняли участие 20 шахматистов из Сум и районов области.

Соревнование по быстрым шахматам проводились с контролем времени 20 минут в 9 турав. Первое место с 8 очками занял Василий Пономаренко. Вторая строка за Владимиром Федченко – 7,5 очков. На 3-й строчке Владимир Савченко – 6,5 очков.

Лучшие показатели среди ветеранов по возрасту у Владимира Тихоновского и Александра Маликова. Среди юношей – у Михаила Лемешенко и Остапа Лемешенко. 

Общество Шахматы
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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