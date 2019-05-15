В Сумах отметили День шахмат турниром

В праздничном турнире приняли участие 20 шахматистов из Сум и районов области.
Соревнование по быстрым шахматам проводились с контролем времени 20 минут в 9 турав. Первое место с 8 очками занял Василий Пономаренко. Вторая строка за Владимиром Федченко – 7,5 очков. На 3-й строчке Владимир Савченко – 6,5 очков.
Лучшие показатели среди ветеранов по возрасту у Владимира Тихоновского и Александра Маликова. Среди юношей – у Михаила Лемешенко и Остапа Лемешенко.
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