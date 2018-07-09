Сьогодні у Сумах пройде акція «Мова об'єднує» 16 липня набуває чинності Закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок.

Ось текст цього закону, за який українці боролися багато років і який нарешті починає діяти: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2704-19

Введення закону в дію відбуватиметься поступово. Деякі норми почнуть діяти одразу, деякі – за кілька місяців чи років. Що конкретно передбачає цей історичний документ і коли які норми запрацюють – можна дізнатися тут: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/93769/

Закон не регулює мову приватного спілкування і не спрямований проти інших мов чи людей будь-якого етнічного походження.

Його завдання – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави.

Українська мова – один з ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни.

Саме тому Москва і промосковські реваншисти в Україні прагнуть скасувати чи знівелювати цей історичний документ. Вони не хочуть бачити країну єдиною й сильною. Але ми не дамо їм цього зробити.

Дані соціологів свідчать, що попри тонни брехні, вилиті на закон про мову, більшість людей його підтримує, і усвідомлює важливість державного захисту української мови.

16 липня – це наше свято, свято мільйонів людей, об’єднаних українською мовою. І ми відзначимо його разом, на Сході й на Заході, у Києві і маленьких містечках, в соцмережах і на вулицях.

У Сумах акція на підтримку Мовного закону в межах всеукраїнської кампанії Мова об'єднує відбудеться 16 липня о 18:00 на вул. Соборна біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Акція без політичної символіки, пишуть організатори.