Кто из сумчан сегодня без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 15 июля.

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Труда, 9 сегодня, 15 июля, с 10:20 прекращено водоснабжение домов: - № 41 по ул. Горького; - пер. Вольный; - № 2 по ул. Труда. После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Кроме того, сейчас без водоснабжения находятся дома: - № 2 по пер. Шевченко; - №№ 12, 14 по ул. Пушкина. Аварийно-ремонтные работы продолжаются.