Кто из сумчан сегодня без воды

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Труда, 9 сегодня, 15 июля, с 10:20 прекращено водоснабжение домов:
- № 41 по ул. Горького;
- пер. Вольный;
- № 2 по ул. Труда.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
Кроме того, сейчас без водоснабжения находятся дома:
- № 2 по пер. Шевченко;
- №№ 12, 14 по ул. Пушкина.
Аварийно-ремонтные работы продолжаются.
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