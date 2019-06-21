У Сумах покажуть виставку вічно молодої художниці

Її роботи надихають, захоплюють, милують, зігрівають. Навіть ексцентричний і неординарний Джон Гальяно був у захваті від картин художниці, та придбав одну із них.
Сумська міська галерея презентує виставку живопису заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України та міжнародної спілки художників ЮНЕСКО Олени Гладких (1968 – 2010).
Художниця вірила, що мить її життя, як спалах світла, завжди буде приносити людям радість, любов, душевну теплоту… Виставка, присвячена пам'яті мисткині.
Офіційне відкриття - 16 липня о 17.00.
Вхід вільний.
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