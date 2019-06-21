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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40431

У Сумах покажуть виставку вічно молодої художниці

«Я завжди буду молодою, а мої картини завжди будуть приносити людям радість…», - казала Олена Гладких.

Її роботи надихають, захоплюють, милують, зігрівають. Навіть ексцентричний і неординарний Джон Гальяно був у захваті від картин художниці, та придбав одну із них.

Сумська міська галерея презентує виставку живопису заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України та міжнародної спілки художників ЮНЕСКО Олени Гладких (1968 – 2010).

Художниця вірила, що мить її життя, як спалах світла, завжди буде приносити людям радість, любов, душевну теплоту… Виставка, присвячена пам'яті мисткині.

Офіційне відкриття - 16 липня о 17.00.

Вхід вільний.

Досуг Выставка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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