Сумчанам пообещали горячую воду с 1 августа

- По «Сумытеплоэнерго» завершены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от ТЭЦ. Приступаем к ремонтным работам. Гидравлические испытания распределительніх тепловых сетей продолжаются. Работы будут завершены 31 июля, - рас казала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» говорит Надежда Покутняя.
По ее словам, водоснабжения горячей воды в зоне предоставления услуг «Сумытеплоэнерго» восстановят с 1 августа.
Директор котельной Северного промузла, которая не поставляет горячую воду аж с апреля, Николай Жовтобрюх сообщил, что ведуться переговоры с «Сумытеплоэнерго», чтобы с 1 августа в их зоне также включить горячую воду.
И Котельная Северного промузла, и Сумская ТЭЦ встали на регламентные работы....
С понедельника, 1 июля, в Сумах на месяц отключат горячую воду.... 1
Несмотря на заверения руководства Котельной Северного промузла, что горячая вода на территории их обслуживания будет после 15 июня, вопрос остается...
Треть Сум продолжает оставаться без горячей воды уже больше месяца....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть жителям Курского микрорайона горячую воду»....