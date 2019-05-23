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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01468

Сумчанам пообещали горячую воду с 1 августа

Сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании в мэрии рассказали, когда сумчане смогут принять горячую ванну.

- По «Сумытеплоэнерго» завершены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от ТЭЦ. Приступаем к ремонтным работам. Гидравлические испытания распределительніх тепловых сетей продолжаются. Работы будут завершены 31 июля, - рас казала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» говорит Надежда Покутняя.

По ее словам, водоснабжения горячей воды в зоне предоставления услуг «Сумытеплоэнерго» восстановят с 1 августа.

Директор котельной Северного промузла, которая не поставляет горячую воду аж с апреля, Николай Жовтобрюх сообщил, что ведуться переговоры с «Сумытеплоэнерго», чтобы с 1 августа в их зоне также включить горячую воду.

Общество Горячая вода
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