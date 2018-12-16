Из-за падения вертолета на Сумщине открыли уголовное производство На Сумщине открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

«Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта ред.)», - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова.

Также, по ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются, пишет UNN.

Напомним: 14 июля в 15:29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета МИ-2. Пилот погиб при падении.