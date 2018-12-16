Из-за падения вертолета на Сумщине открыли уголовное производство

«Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта ред.)», - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова.
Также, по ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются, пишет UNN.
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