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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57383

Сумские копы остановили сумчанина, который угрожал себя порезать (видео)

На днях, патрульные получили сообщение о мужчине, который в супермаркете на улице Ярослава Мудрого пытается нанести себе телесные повреждения.

Оперативно прибыв на место, инспекторы выяснили, что сумчанин разбил стеклянную бутылку и, наставив ее острый обсколок к животу, угрожал порезать себе.

Во время разговора с ним стало понятно, что он поссорился с матерью и таким шантажным образом пытается вызвать ее в супермаркет. При этом он не подпускал никого к себе и постоянно утверждал, что будет действовать решительно.

«Нам удалось наладить с ним контакт, а после 30 минутных переговоров - приблизиться к нему. Я предложил ему самостоятельно поговорить с матерью, и сообщил, что для этого буду держать телефон возле его уха. Став рядом, я резко отвел его руку с осколком, а мои коллеги задержали его», - рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Евгений Балычев.

В дальнейшем к нему применили наручники и предоставили домедицинскую помощь, ведь он порезал пальцы руки, когда держал обломок стакана.

26-летнего гражданина доставили в Сумской отдел полиции.

Право Патрульная полиция
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