Сумские копы остановили сумчанина, который угрожал себя порезать (видео)

Оперативно прибыв на место, инспекторы выяснили, что сумчанин разбил стеклянную бутылку и, наставив ее острый обсколок к животу, угрожал порезать себе.
Во время разговора с ним стало понятно, что он поссорился с матерью и таким шантажным образом пытается вызвать ее в супермаркет. При этом он не подпускал никого к себе и постоянно утверждал, что будет действовать решительно.
«Нам удалось наладить с ним контакт, а после 30 минутных переговоров - приблизиться к нему. Я предложил ему самостоятельно поговорить с матерью, и сообщил, что для этого буду держать телефон возле его уха. Став рядом, я резко отвел его руку с осколком, а мои коллеги задержали его», - рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Евгений Балычев.
В дальнейшем к нему применили наручники и предоставили домедицинскую помощь, ведь он порезал пальцы руки, когда держал обломок стакана.
26-летнего гражданина доставили в Сумской отдел полиции.
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