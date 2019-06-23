Мэр Сум переложил решение об увольнении своего зама – нелюбителя геев на исполком и горсовет Получила ответ онлайн-петиция «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!».

«Дорогие сумчане! Прошу вас поддержать эту петицию и всем вместе требовать от мэра г.Сумы Александра Лысенко немедленного увольнения с должности его заместителя Максима Галицкого.

22 июня 2019 года Максим Галицкий на своей странице в социальной сети Фейсбук обнародовал черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды выглядеть именно так».

М.Галицкий, которого мы, жители города Сумы, наняли работать в органе местного самоуправления, открыто пренебрегает законом, правами человека и издевается над памятью жертв нацистского режима.

Требуем от Александра Лысенко:

1. Немедленно освободить Максима Галицкого с должности заместителя городского головы г. Сумы.

2. Перед увольнением или Максим Галицкий лично, или же городской голова г.Сумы как чиновник, который несет ответственность за своих заместителей, должен публично извиниться перед обществом города Сумы и всеми украинцами, которых оскорбил М.Галицкий.

Если М.Галицкий продолжит работать на своей должности, это будет показателем того, что Александр Лысенко поддерживает его позицию.

Спасибо всем, кто поддержит эту петицию, ведь, если мы проглотим и это, то завтра Максим Галицкий уже будет не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить. За свои слова нужно отвечать», - пишет автор петиции Панфилова Ольга Вячеславовна.

Напомним: после его поста было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.

Сегодня г-жа Панфилова получила ответ, в котором говорится, что подготовлен проект решения исполкома «О рассмотрении электронной петиции Панфиловой Ольги Вячеславовны «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!».

В нем есть две редакции: не поддержать поддержать, рекомендовав мэру Сум принять меры по подготовке и внесению на очередную сессию Сумского городского совета проекта решения об увольнении Галицкого М.О. с занимаемой должности.

Напомним: мэр Сум обещал дать свой ответ еще в понедельник, 24 июня, на сайте горсовета, однако что-то пошло не так…