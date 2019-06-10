За неделю на Сумщине зарегистрировано 44 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 49 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 24 здания, всего материальных ценностей - на сумму более 2 млн. 980 тыс. грн.
Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 76 боеприпасов времен Второй мировой войны.
В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесам, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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