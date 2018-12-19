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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29227

На конкурс выставят новые радиочастоты в Шостке и Ахтырке

Национальный совет по телевидению и радиовещанию принял решение об объявлении шести конкурсов и утвердил их конкурсные условия.

На конкурс будет выставлено 170 FM-частот, в том числе 2 частоты в Шостке (106,9 МГц / мощность передатчика 30 Вт и 104,1 МГц / 30 Вт) и 1 частота в Ахтырке (99,6 МГц / 200 Вт).

Условиями конкурса предусмотрено, что вещание будет совершаться без ретрансляции программ других вещателей и использование исходных данных других вещателей. Ведение передач на украинском языке должно составлять 100%, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.

Общество Радио
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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