Конотопская гандболистка отжигает на чемпионате Европы

В первой игре сборная Украины обыграла сборную Боснии и Герцеговины 30:21. Лучшей в составе украинок была воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло – 10 голов.
Во второй пала Финляндия 24:17, 8 голов на счету нашей землячки.
Также в этой группе играют сборные Польши и Израиля.
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