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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04126

Конотопская гандболистка отжигает на чемпионате Европы

14 июля в Болгарии стартовал чемпионат Европы В (второй дивизион) среди девушек до 19 лет.

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В первой игре сборная Украины обыграла сборную Боснии и Герцеговины 30:21. Лучшей в составе украинок была воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло – 10 голов.

Во второй пала Финляндия 24:17, 8 голов на счету нашей землячки.

Также в этой группе играют сборные Польши и Израиля.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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