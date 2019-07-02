Сумские синоптики прогнозируют дожди

16-18 июля переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +20 .. + 25 °С, сообщает Сумской Гидрометцентр.
На выходных и в начале новой недели на Сумщине ожидается прохладная, неустойчивая погода....
Днем 10 июля по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Днем 2 июля по Сумской области и г.Сумы ожидается гроза, местами: град, шквалы 15-20 м/с I-й уровень опасности, желтый....