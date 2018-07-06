На Сумщине продолжается сбор урожая По состоянию на 12 июля сельскохозяйственными товаропроизводителями области обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 23,9 тыс. га (9% посеянных площадей).

Наивысшую урожайность имеют хозяйства Великописаревского - 51,9 ц/га и Тростянецкого районов - 58,8 ц/га.

По информации областного Департамента агропромышленного развития, сейчас уже намолочено 105 тыс. тонн, при средней урожайности 43,9 ц/га, что на 1,9 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.

Вместе с тем, обмолочено 5,7 тыс. гектаров озимого рапса (43% посеянной площади), намолочено 16,5 тыс. тонн, при средней урожайности 28,9 ц/га, что на 3,3 ц/га больше соответствующего периода прошлого года.

Справка: В разрезе культур обмолочено: озимой пшеницы на площади 19 тыс. га, намолочено 88 тыс. тонн, при средней урожайности 46,4 ц/га; озимого ячменя обмолочено 1,3 тыс. га, намолочено 5,5 тыс. тонн, при средней урожайности 42,9 ц/га; ярового ячменя обмолочено 0,9 тыс. га, намолочено 3,5 тыс. тонн, при средней урожайности 37 8 ц/га; гороха обмолочено 2,7 тыс. га (47% к посеянной площади), намолочено 7,9 тыс. тонн, при средней урожайности 29,1 ц/га. При этом хозяйства Липоводолинского и Роменского районов завершили уборку гороха, имея соответственно среднюю урожайность по району 23,9 ц/га и 25 ц/га.