Цены на газ для бытовых потребителей на Сумщине в июле снизились НАК «Нафтогаз Украины» снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4 905,675 грн/тыс. куб. м без НДС.

Эта цена на 21,3% ниже по сравнению с апрельским уровнем, который составлял 6235,51 грн/тыс. куб. м без НДС.

Розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разным и зависеть, в частности от тарифа на распределения, который устанавливает НКРЄКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Самую большую розничную цену за газ уже традиционно придется заплатить потребителям, которых обслуживают: ПАО «Николаевгаз» - 7099, 21 грн/тыс. куб. м, ООО «Газовик» (Винницкая обл.) - 7094,89 грн/тыс. куб. м, ПАО «Ривнегаз» - 7093,21 грн/тыс.куб.м. Стоит отметить, что цены в этих поставщиков уменьшились на 10,1% по сравнению с июньским ценам.

Зато по самым низким розничным ценам газ поставляют потребителям, которых обслуживают: ПАО «Киевгаз» - 6476,89 грн/тыс. куб. м - и ПАО «Кременчуггаз» - 6486,85 грн/тыс.куб.м. Указанные поставщики снизили свои цены почти на 11% по сравнению с ценами в июне.

ООО «Сумыгаз Сбыт» будет продавать населению газ по 6871,33 грн за тысячу кубов. В июне цена газа была 7668,64 грн, то есть произошло снижение на 11,1%.