Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11422

На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель в онкодиспансере

Сразу на двух аппаратных совещаниях обсуждали приобретение линейного ускорителя для онкодиспансера.

На городской мэр Сум Александр Лысенко заявил, что город готов приобщиться на условиях софинансирования к приобретению линейного ускорителя для областного клинического онкологического диспансера.

«В прошлом году мы приобрели ангиограф, это огромные расходы, но это необходимо было сделать, чтобы помогать горожанам. Сейчас он работает и спасает жизни сумчан. Мы готовы, несмотря на проблемы с наполнением городского бюджета, в следующем году принять участие в приобретении линейного ускорителя для областного клинического онкологического диспансера. Это 110 млн грн. Если его приобрести, эта процедура будет бесплатная, потому что не каждая семья может найти деньги на нее, а одна стоит 78 тыс. гривен. Поскольку оборудование будет установлено в областном учреждении, предлагаем, чтобы вся область, все города, все ОТГ откликнулись на это предложение. Мы самодостаточная область, чтобы приобрести всеми громадами, всеми бюджетами, данное оборудование. Надо запланировать это один раз и сделать», - сказал А.Лысенко.

На областной аппаратке временно исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Ирина Купрейчик заявила о том, что ремонт онкодиспансера и приобретение линейного ускорителя сейчас приоритеты в работе областной власти.

«Этот вопрос очень болезненный. Он годами не решается. Я хочу, чтобы мы приложили совместные усилия, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, - сообщила она. - Нам необходимо не только отремонтировать заведение, но и установить линейный ускоритель - оборудование, которое сможет качественно и безопаснее лечить жителей области. И это приоритет номер один сегодня для области».

По словам начальника управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолия Ворожко, проект ремонта поликлиники онкодиспансера в этом году представлен на финансирование за счет Государственного фонда регионального развития.

«Планируем осуществить замену и ремонт инженерных сетей, замену крыши, утепление внешних стен и крыши и создание условий для свободного передвижения людей с инвалидностью, - говорил он. - Сметная стоимость проекта – 12,4 млн грн. Из них 9,4 млн грн - средства ГФРР и 3 млн грн - из областного бюджета».

Справка. На Сумщине заболеваемость онкологией ежегодно растет на 2%, она выше общегосударственных показателей на 32%. Смертность от злокачественных новообразований выше общегосударственных показателей на 22%.

Общество Линейный ускоритель Сумской онкодиспансер
view counter

По тематике

28.05.2019 09:07

На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель для областного онкодиспансера

Вопрос финансирования областного клинического онкологического диспансера и его оснащение медицинским оборудованием обсудили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации....

28.01.2019 12:39

На Сумщине не хватает денег на линейный ускоритель для онкодиспансера

Сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в облгосадминистрации обсуждался вопрос условия лечения онкобольных на Сумщине....

Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф
17.01.2019 11:55

Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф

Областной онкодиспансер стал победителем конкурса от Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» среди 19 государственных медицинских учреждений областного уровня...

Ремонт Сумского онкодиспансера начнут с поликлиники
16.01.2019 17:20

Ремонт Сумского онкодиспансера начнут с поликлиники

Сегодня помещение и поликлинического отделения, и собственно самого онкодиспансера - одни из худших в Украине....

На Сумщине решили заняться онкодиспансером
10.01.2019 12:24

На Сумщине решили заняться онкодиспансером

Проблему областного онкодиспансера планируют решать постепенно, аккумулировав средства из государственного, областного бюджетов и целевой субвенции из районов и ОТГ....

Новости

В Сумах задержали киллершу, которая пыталась убить отца и дочь
12.07.2019 15:29
Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях
Сегодня 21:45
В Сумах провели второй ночной забег
Сегодня 18:18
На Сумщине поймали браконьера, убившего дикую козу
Сегодня 17:55
Россиянин ехал на Украину с патронами
Сегодня 17:49
На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель в онкодиспансере
Сегодня 17:11
Сумчанина, предлагавшего обустроить резиновые беговые дорожки в парке, приглашают в департамент инфраструктуры
Сегодня 17:07
В центре Сум столкнулись автобус и маршрутка
Сегодня 16:42
На Сумщине полиция открыла уголовное производство по заявлению о проникновении в помещение избиркома
Сегодня 16:24
На Сумщине продолжается сбор урожая
Сегодня 16:20
Спасатели показали кадры с места катастрофы вертолета на Сумщине (видео)
Сегодня 16:15
На Сумщине будут судить пьяного водителя, предлагавшего взятку копам
Сегодня 16:09
view counter
view counter

Статьи

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Сегодня 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.