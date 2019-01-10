На Сумщине ищут деньги на линейный ускоритель в онкодиспансере Сразу на двух аппаратных совещаниях обсуждали приобретение линейного ускорителя для онкодиспансера.

На городской мэр Сум Александр Лысенко заявил, что город готов приобщиться на условиях софинансирования к приобретению линейного ускорителя для областного клинического онкологического диспансера.

«В прошлом году мы приобрели ангиограф, это огромные расходы, но это необходимо было сделать, чтобы помогать горожанам. Сейчас он работает и спасает жизни сумчан. Мы готовы, несмотря на проблемы с наполнением городского бюджета, в следующем году принять участие в приобретении линейного ускорителя для областного клинического онкологического диспансера. Это 110 млн грн. Если его приобрести, эта процедура будет бесплатная, потому что не каждая семья может найти деньги на нее, а одна стоит 78 тыс. гривен. Поскольку оборудование будет установлено в областном учреждении, предлагаем, чтобы вся область, все города, все ОТГ откликнулись на это предложение. Мы самодостаточная область, чтобы приобрести всеми громадами, всеми бюджетами, данное оборудование. Надо запланировать это один раз и сделать», - сказал А.Лысенко.

На областной аппаратке временно исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Ирина Купрейчик заявила о том, что ремонт онкодиспансера и приобретение линейного ускорителя сейчас приоритеты в работе областной власти.

«Этот вопрос очень болезненный. Он годами не решается. Я хочу, чтобы мы приложили совместные усилия, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, - сообщила она. - Нам необходимо не только отремонтировать заведение, но и установить линейный ускоритель - оборудование, которое сможет качественно и безопаснее лечить жителей области. И это приоритет номер один сегодня для области».

По словам начальника управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолия Ворожко, проект ремонта поликлиники онкодиспансера в этом году представлен на финансирование за счет Государственного фонда регионального развития.

«Планируем осуществить замену и ремонт инженерных сетей, замену крыши, утепление внешних стен и крыши и создание условий для свободного передвижения людей с инвалидностью, - говорил он. - Сметная стоимость проекта – 12,4 млн грн. Из них 9,4 млн грн - средства ГФРР и 3 млн грн - из областного бюджета».

Справка. На Сумщине заболеваемость онкологией ежегодно растет на 2%, она выше общегосударственных показателей на 32%. Смертность от злокачественных новообразований выше общегосударственных показателей на 22%.