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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине будут судить пьяного водителя, предлагавшего взятку копам

На Сумщине до 4 лет лишения свободы грозит водителю за предложение и предоставление неправомерной выгоды полицейскому за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Конотопской местной прокуратурой 12 июля утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Конотопского района, который, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и будучи остановленным сотрудником полиции, предложил и предоставил неправомерную выгоду в сумме 1500 грн полицейскому за не привлечение к административной ответственности по ст. 130 КУоАП и предоставление возможности беспрепятственно ездить по г. Конотоп в состоянии алкогольного опьянения.

Произошло это 5 июля 2019 года в г. Конотоп во время несения службы по охране общественной безопасности и порядка наряда СРПП Конотопского отдела полиции. Работниками полиции остановлено транспортное средство, которым управлял водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, понимая, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него будет составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП, достал деньги в сумме 1500 грн и положил в папку работника полиции, при этом сообщив, что предоставляет деньги за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении и предоставление возможности беспрепятственно ездить 5 июля 2019 года по г. Конотоп в состоянии алкогольного опьянения.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за не совершение им в интересах того, кто предлагает или предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения). За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы», - сообщил прокурор Конотопской местной прокуратуры Александр Пожаров.

Право Взятка полицейскому Конотоп Пьяный за рулем
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