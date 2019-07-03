Спасатели показали кадры с места катастрофы вертолета на Сумщине (видео) Спасатели деблокировали тело мужчины, который погиб в результате падения вертолета.

14 июля, в 15:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Яблочное Великописаревского района, произошло падение вертолета.

Вследствие авиационного происшествия погиб пилот вертолета 1953 г.р. Для деблокирования тела погибшего с помощью специального оборудования и обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия привлекалось отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части и 36-й Государственный пожарно-спасательный пост, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.