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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция открыла уголовное производство по заявлению о проникновении в помещение избиркома

Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь помещения. Как выяснилось, неизвестный проник в помещение и повредил замок сейфа, где хранилась предвыборные материалы.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководители Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория ГУНП.

В ходе работы на месте происшествия установлено, что злоумышленник проник в помещение, в котором расположена участковая избирательная комиссия, путем отбивания навесного замка на входной двери. По словам главы комиссии, из помещения ничего не пропало.

«По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на кражу), в рамках которого проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника, а также сдвигаются мотивы совершенного», - комментирует и.о. начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, которая может помочь следствию сообщить об этом в дежурную часть Конотопского отдела полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефонам: (068) 070-21-74 и (095) 348-86-06 или на линию 102. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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