В центре Сум столкнулись автобус и маршрутка

Инцидент произошел, когда коммунальный автобус стоял. Водитель маршрутки совершил маневр, в результате чего зацепил зеркало автобуса. От удара оно пробило стекло машины частного перевозчика, сообщили в КП «Электроавтотранс».
На место происшествия вызвали скорую и полицию в связи с подозрением на получение травм в результате ДТП ребенком. Но выяснилось, что девочка отделалась испугом. По информации пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, водители достигли взаимопонимания и согласились на составление евпротокола, пишет sumy.today.
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