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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42720

В центре Сум столкнулись автобус и маршрутка

ДТП произошло сегодня днем в центре Сум, возле «Укртелекома».

Инцидент произошел, когда коммунальный автобус стоял. Водитель маршрутки совершил маневр, в результате чего зацепил зеркало автобуса. От удара оно пробило стекло машины частного перевозчика, сообщили в КП «Электроавтотранс».

На место происшествия вызвали скорую и полицию в связи с подозрением на получение травм в результате ДТП ребенком. Но выяснилось, что девочка отделалась испугом. По информации пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, водители достигли взаимопонимания и согласились на составление евпротокола, пишет sumy.today.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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