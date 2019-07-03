Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32233

В Шостке оперативники поймали дачных воров

В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали три дачных дома горожан, причинив ущерб потерпевшим на сумму более 5000 гривен.

В полицию Шостки обратились сразу трое владельцев дачных домов вблизи Шостки. Заявители рассказали, что неизвестные воры проникли в помещения на приусадебных участках и похитили оттуда изделия из металла, электрическую дрель, бензопилу и другое имущество на сумму более 5000 гривен.

«В ходе проведения ряда оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались двое местных жителей, 30 и 32 лет. Последние рассказали, что похищенные вещи успели продать, а деньги потратили на спиртное. Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владельцам часть похищенного, по другому имуществу - подозреваемые обязались возместить нанесенный материальный ущерб пострадавшим».

В свое оправдание мужчины говорят, что встретились случайно, выпили, и им не хватило денег на спиртное. Решили пойти и обокрасть дачи.

Сейчас в отношении подозреваемых в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
view counter

По тематике

В Шостке разыграли свой Уимблдон
Сегодня 10:36

В Шостке разыграли свой Уимблдон

12-13 июля в Шостке прошёл традиционный девятый теннисный турнир в парном разряде «Шосткинский Уимблдон»....

13.07.2019 11:39

В Сумах обокрали квартиру судьи

В Сумах неизвестные ограбили квартиру судьи и украли у него 8 тыс. долларов и тысячу евро....

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
12.07.2019 21:20

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

10 июля 32-летняя Ведмедь Татьяна Викторовна ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным....

На Сумщине подросток сбежал из тубдиспансера (ФОТО)
12.07.2019 14:18

На Сумщине подросток сбежал из тубдиспансера (ФОТО)

Сегодня, 12 июля, 14-летний Артур Лукаш самовольно покинул территорию Шосткинского детского противотуберкулезного санатория, и место его нахождения остается неизвестным....

12.07.2019 12:20

В Шостке грабитель избил пенсионера

Злоумышленник проник в квартиру, где жил 71-летний пенсионер ночью через окно. Увидев хозяина, он избил его. После чего забрал его...

view counter
view counter

Статьи

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Вчера 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.