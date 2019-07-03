В Шостке оперативники поймали дачных воров В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали три дачных дома горожан, причинив ущерб потерпевшим на сумму более 5000 гривен.

В полицию Шостки обратились сразу трое владельцев дачных домов вблизи Шостки. Заявители рассказали, что неизвестные воры проникли в помещения на приусадебных участках и похитили оттуда изделия из металла, электрическую дрель, бензопилу и другое имущество на сумму более 5000 гривен.

«В ходе проведения ряда оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались двое местных жителей, 30 и 32 лет. Последние рассказали, что похищенные вещи успели продать, а деньги потратили на спиртное. Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владельцам часть похищенного, по другому имуществу - подозреваемые обязались возместить нанесенный материальный ущерб пострадавшим».

В свое оправдание мужчины говорят, что встретились случайно, выпили, и им не хватило денег на спиртное. Решили пойти и обокрасть дачи.

Сейчас в отношении подозреваемых в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.