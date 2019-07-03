Сумчанина, предлагавшего обустроить резиновые беговые дорожки в парке, приглашают в департамент инфраструктуры Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Резиновые беговые дорожки в парках города».

«Создать спортивные площадки с освещением в темное вечернее время (можно с солнечными панелями, которые будут перерабатывать солнечную энергию в заряд для работы в темное время суток), для бегунов-любителей и профессионалов с резиновым покрытием (на дорожках) в пределах парка Кожедуба и парка «Сказка» (как альтернатива сквер «Дружба»).

Цель: сделать спорт более доступным для широких слоев населения, создав более благоприятные условия для занятия беговыми видами спорта», - писал автор петиции Сорокин Сергей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры Сумского городского совета. Сообщаем, что в расходах городского бюджета текущего года предложенные Вами виды работ, не предусмотрены.

С целью конкретизации этого предложения и разработки плана мероприятий по его реализации в 2020 году предлагаем Вам в рабочем порядке обратиться в отдел благоустройства департамента инфраструктуры Сумского городского совета по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 21, 3-й этаж, каб. №309 (тел. 700-590)».