В Ромнах полицейские разоблачили «конопляного агрария» Ценитель наркозелья сначала бережно выращивал кусты конопли в горшках, а затем высаживал их на приусадебный участок.

Во время проведения операции «Мак» и комплексной оперативно-профилактической отработки г. Ромны и района оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП области совместно с коллегами местного отдела полиции получили информацию о том, что житель Ромен, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений, выращивает на своем дворе наркотические растения.

Во время обыска его домохозяйства информация подтвердилась. Бережно ухоженные кусты конопли длиной 2 метра росли на приусадебном участке, а в доме и в гараже полицейские увидели семена конопли, высушенную и готовую к употреблению марихуану, принадлежности для ее курения, а также удобрения для почвы.

«Как выяснилось, удобрение хозяину также требовалось, чтобы конопля лучше росла, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции, - дело в том, что прежде чем высадить растения в грунт, он их сначала выращивал в горшках. Затем пересаживал и ухаживал за ними. Такой себе аграрий».

По словам владельца наркозелья, конопля ему нужна для собственных нужд. Все изъятое следователи направили на экспертизу.

Действия нарушителя в полиции квалифицировали по двум статьям Уголовного Кодекса Украины по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.