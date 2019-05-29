Россиянин ехал на Украину с патронами Сумские таможенники предотвратили незаконный ввоз патронов, принадлежавших гражданину Российской Федерации, на таможенную территорию Украины.

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни ГФС в направлении «въезд» заехал легковой автомобиль под управлением гражданина Российской Федерации. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор», то есть заявил о том, что у него отсутствуют товары, запрещенные или ограниченные для перемещения через границу. Во время осмотра транспортного средства, таможенниками выявлено 24 патрона, снаряженных резиновыми снарядами несмертельного действия 45 калибра.

Указанные патроны ограничены к перемещению в соответствии с Инструкцией о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанных патронов, а также боеприпасов к оружию и взрывчатых материалов, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Украины от 21.08.1998 №622, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.10.1998 за №637 / 3077.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», патроны изъяты и переданы для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, сообщает пресс-служба ведомства.