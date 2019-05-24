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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55442

На Сумщине поймали браконьера, убившего дикую козу

В Тростянецком районе местный житель убил дикую козу и пытался перевезти ее домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение от инспектора группы реагирования патрульной полиции о том, что при осуществлении надзора за дорожным движением ним был остановлен автомобиль «ВАЗ-2106» под управлением 41-летнего жителя Тростянецкого района. Во время осмотра его транспортного средства была обнаружена охотничье нарезное оружие, боеприпасы и пакет с мясом козы. Как пояснил сам водитель, он возвращается с охоты, где подстрелил дикую козу.

«О запрете охоты на территории заповедника мужчина знал, но все равно пошел на нарушение закона. Сейчас туша животного передана охотничьему обществу. В отношении нарушителя открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Следственные действия продолжаются. В том случае, если вина мужчины будет суде, ему грозит штраф или ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты», - сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь.

Право Браконьерство Тростянецкий район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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