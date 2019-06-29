В Сумах провели второй ночной забег

Более сотни бегунов участвовали в трех забегах – на милю, 5 и 10 км по ул. Герасима Кондратьева от Альтанки до перекрестка с ул. 20 лет Победы. Начали засветло, закончили, когда стемнело.
Результаты
10 км
мужчины
1. Сергей Тарабан – 34:34
2. Вадим Гарбуз – 34:56
3. Иван Глыва – 36:38
женщины
1 (8 ). Вероника Калашникова – 38:28
2 (20). Юлия Карпенко – 41:44
3 (21). Елена Степаненко – 43:28
5 км
мужчины
1. Михаил Парфенов – 17:53
2. Роман Василец – 18:08
3. Николай Мазный – 18:27
женщины
1 (9). Анна Рудомет – 23:53
2 (11). Ирина Остапенко – 27:31
3 (14) Галина Комышанская – 29:18
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