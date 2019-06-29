В Сумах провели второй ночной забег 13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019.

Более сотни бегунов участвовали в трех забегах – на милю, 5 и 10 км по ул. Герасима Кондратьева от Альтанки до перекрестка с ул. 20 лет Победы. Начали засветло, закончили, когда стемнело.

Результаты

10 км

мужчины

1. Сергей Тарабан – 34:34

2. Вадим Гарбуз – 34:56

3. Иван Глыва – 36:38

женщины

1 (8 ). Вероника Калашникова – 38:28

2 (20). Юлия Карпенко – 41:44

3 (21). Елена Степаненко – 43:28

5 км

мужчины

1. Михаил Парфенов – 17:53

2. Роман Василец – 18:08

3. Николай Мазный – 18:27

женщины

1 (9). Анна Рудомет – 23:53

2 (11). Ирина Остапенко – 27:31

3 (14) Галина Комышанская – 29:18