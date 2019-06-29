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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели второй ночной забег

13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019.

Более сотни бегунов участвовали в трех забегах – на милю, 5 и 10 км по ул. Герасима Кондратьева от Альтанки до перекрестка с ул. 20 лет Победы. Начали засветло, закончили, когда стемнело.

Результаты

10 км

мужчины

1. Сергей Тарабан – 34:34

2. Вадим Гарбуз – 34:56

3. Иван Глыва – 36:38

женщины

1 (8 ). Вероника Калашникова – 38:28

2 (20). Юлия Карпенко – 41:44

3 (21). Елена Степаненко – 43:28

5 км

мужчины

1. Михаил Парфенов – 17:53

2. Роман Василец – 18:08

3. Николай Мазный – 18:27

женщины

1 (9). Анна Рудомет – 23:53

2 (11). Ирина Остапенко – 27:31

3 (14) Галина Комышанская – 29:18

Спорт Забег Легкая атлетика
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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