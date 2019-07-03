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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03251

Армянин и узбек пытались подкупить сумских пограничников

На днях в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В минувшую субботу в пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Армении. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей, которые вложил в свой паспортный документ.

Также вчера во время проведения пограничного контроля гражданина Узбекистана, который в качестве пассажира въезжал в Украину автомобилем марки «Mercedes-Benz», произошло срабатывание базы данных о запрете въезда ему на территорию Украины. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 гривен и 20 долларов США.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений. В Национальную полицию направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении обоих иностранцев принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России. Кроме этого, гражданину Узбекистана проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года.

Право Взятка Пограничники
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