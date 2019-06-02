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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:45248

Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях

Уроженец Шостки Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона мира по боксу Эдриэна Бронера.

Это может быть 29-й бой нашего земляка на профессиональном ринге.

Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Бронер и Редкач будут сражаться друг против друга, пишет канал 24.

Источники рассказали, что поединок Эдриена Бронера против Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер вновь хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно. Редкач будет драться на фоне главной победы в карьере: неожиданного нокаута в поединке против Девона Александера в мае, во время дебюта в полусреднем весе, – написал инсайдер в Twitter.

29-летний Бронер - бывший чемпион мира в четырех весовых категориях: второй полулегкий (WBO, 2011-2012), легкой (WBC, 2012-2014), первый полусредней (WBA, 2015-2016), полусредней (WBA, 2013). Бронер сражался против Пакьяо в январе, уступив единогласным судейским решением.

Американский боксер не может победить в трех поединках подряд. В 2018 году он свел вничью бой с Джесси Варгасом, а перед этим проиграл Майки Гарсии. Последняя победа Бронера датирована февралем 2017 года, когда он раздельным судейским решением взял верх над Адрианом Гранадосом.

33-летний Редкач начал профессионально боксировать в 2009 году, поединком с Кейтом Келли, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде. После того Иван выиграл еще 18 поединков подряд, пока летом 2015-го не уступил черногорцу Деяну Златичанину. После того Редкача настигла черная полоса – лишь одна победа в следующих 3 матчах (1 поражение и 1 ничья).

Ивану удалось успешно начать 2019 год. 28 января украинец в Лас Вегасе победил техническим нокаутом Дэймона Брока (8 раунд). 2 июня Редкач на вечере бокса в США одержал сенсационную победу  над именитым американцем Девоном Александером.

Спорт Бокс Иван Редкач
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