Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях

Это может быть 29-й бой нашего земляка на профессиональном ринге.
Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Бронер и Редкач будут сражаться друг против друга, пишет канал 24.
Источники рассказали, что поединок Эдриена Бронера против Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер вновь хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно. Редкач будет драться на фоне главной победы в карьере: неожиданного нокаута в поединке против Девона Александера в мае, во время дебюта в полусреднем весе, – написал инсайдер в Twitter.
29-летний Бронер - бывший чемпион мира в четырех весовых категориях: второй полулегкий (WBO, 2011-2012), легкой (WBC, 2012-2014), первый полусредней (WBA, 2015-2016), полусредней (WBA, 2013). Бронер сражался против Пакьяо в январе, уступив единогласным судейским решением.
Американский боксер не может победить в трех поединках подряд. В 2018 году он свел вничью бой с Джесси Варгасом, а перед этим проиграл Майки Гарсии. Последняя победа Бронера датирована февралем 2017 года, когда он раздельным судейским решением взял верх над Адрианом Гранадосом.
33-летний Редкач начал профессионально боксировать в 2009 году, поединком с Кейтом Келли, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде. После того Иван выиграл еще 18 поединков подряд, пока летом 2015-го не уступил черногорцу Деяну Златичанину. После того Редкача настигла черная полоса – лишь одна победа в следующих 3 матчах (1 поражение и 1 ничья).
Ивану удалось успешно начать 2019 год. 28 января украинец в Лас Вегасе победил техническим нокаутом Дэймона Брока (8 раунд). 2 июня Редкач на вечере бокса в США одержал сенсационную победу над именитым американцем Девоном Александером.
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