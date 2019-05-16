Дырища ЖКХ: в Сумах пешеходов ожидает опасность прямо в центре города Возле остановки «Аптека №90» на Покровской площади находится аварийный балкон.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Игорь Ройченко.

«Золотой век» в нашем городе! В самом центре Сум! После обращения жильцов кв. 7 дома № 8 на Покровской пл. к обслуживающей организации, на арматуру остатков балкона положили пару досок. И всё! Прямая угроза безопасности жильцов дома и прохожих! В этой квартире проживает 95-летняя женщина, ветеран труда и войны, Черняк Мария Митрофановна. Ждём несчастного случая?!» - спрашивает он.

Как рассказала сама ветеран войны, прошлой осенью рабочие занимались фасадом здания, при этом именно они доломали остатки перекрытия балкона. После чего просто положили две доски и ушли. «Данкор» обращался по этому вопросу к профильному заммэра Александру Журбе, который обещал разабраться. Прошел месяц…