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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53338

Дырища ЖКХ: в Сумах пешеходов ожидает опасность прямо в центре города

Возле остановки «Аптека №90» на Покровской площади находится аварийный балкон.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Игорь Ройченко.

«Золотой век» в нашем городе! В самом центре Сум! После обращения жильцов кв. 7 дома № 8 на Покровской пл. к обслуживающей организации, на арматуру остатков балкона положили пару досок. И всё! Прямая угроза безопасности жильцов дома и прохожих! В этой квартире проживает 95-летняя женщина, ветеран труда и войны, Черняк Мария Митрофановна. Ждём несчастного случая?!» - спрашивает он.

Как рассказала сама ветеран войны, прошлой осенью рабочие занимались фасадом здания, при этом именно они доломали остатки перекрытия балкона. После чего просто положили две доски и ушли. «Данкор» обращался по этому вопросу к профильному заммэра Александру Журбе, который обещал разабраться. Прошел месяц…

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Общество Дырища ЖКХ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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