Сумський ЖЕК не пускав членів виборчої комісії на дільницю Спостерігачу ОПОРИ вдалося припинити порушення щодо роботи дільничної виборчої комісії №590925. Після візиту спостерігача та виклику поліції членів комісії нарешті впустили в приміщення, де має функціонувати ДВК. З моменту її утворення комісія не могла потрапити в приміщення, визначене міською владою за адресою, вказаною на сайті ЦВК. Через це до цього засідання проводились на вулиці.

13 липня 2019 року, спостерігач ОПОРИ у 158 виборчому окрузі прибув на місце ймовірного порушення виборчого законодавства - членам дільничної виборчої комісії №590925 перешкоджали у доступі на їх робоче місце. Така ситуація, як запевнив заступник голови цієї ДВК Ігор Мороз, трапилась вже не вперше. Справа в тому, що приміщення, де має розташовуватись виборча дільниця №590925 (місто Суми, вулиця Героїв Крут, 50 (корпус Б), належить приватному власнику – ремонтно-будівельному підприємству "Рембуд". Відповідно, це створює низку проблем для діяльності дільничної виборчої комісії.

Як пояснив хронологію подій Ігор Мороз, “у понеділок, 8 липня, ми (члени дільничної виборчої комісії - ОПОРА) приїхали близько четвертої години. Зайшли до приміщення. Як потім з'ясувалося, я розмовляв із заступницею власника приміщення дільниці. Я повністю представився - хто ми такі, чому ми зібралися і чого ми хочемо від них. Вона сказала, що ключів у неї немає, і що вона нас на другий поверх, де власне і розташовується дільниця, не пустить”. За словами заступника очільника ДВК, згодом на місці з'явився і директор підприємства-власника приміщення, який підтвердив, що впускати членів ДВК до приміщення не буде і порекомендував всі питання вирішувати через міську владу. “ДВК було проведено два засідання, обидва проходили під відкритим небом”, - повідомив Ігор Мороз.

На момент прибуття на місце події спостерігача ОПОРИ приміщення виборчої дільниці було зачинене. Поруч з дверима було розміщено табличку “Дільнична виборча комісія з виборів Президента України. Звичайна виборча дільниця № 590925”. Відповідно, цю табличку було розміщено щонайменше три з половиною місяці тому, коли відбувалися вибори Президента України, і її й досі не було оновлено.

Близько 8:50 ранку з'явилася заступниця директора підприємства - власника приміщення. Після відмови впустити членів ДВК до приміщення, спостерігач ОПОРИ викликав на місце події правоохоронців. Разом з правоохоронцями і спостерігачем ОПОРИ члени ДВК отримали змогу зайти до приміщення. Після візиту поліції власник приміщення повідомив, що договір на розміщення виборчої дільниці буде підписано, і надалі ДВК може працювати у штатному режимі.

12 липня, за день до візиту спостерігача ОПОРИ до місця розміщення ДВК, про проблеми з доступом до приміщення повідомила голова ОВК 158 Ніна Лазоренко: "є виборчі дільниці, які розташовані у приватних підприємців, які виставляють велику орендну плату. У приміщеннях, які належать бюджетній сфері, питань не виникає – там немає орендної плати, а лише комунальні послуги». Щодо виборчої дільниці №590925 Ніна Лазоренко зауважила: “Я знаю, що там проблеми, я знаю, чому вони виникають. Я вже три дні намагаюсь спілкуватись з керівником "Рембуд", ставила йому це питання. На сьогодні не пускають (членів ДВК – ОПОРА). Ця комісія проводила зібрання на вулиці". За словами Ніни Лазоренко, проблема полягає у тому, що розмір орендної плати, яку вимагає власник приміщення, виходить за норми, передбачені бюджетом ОВК.

Натомість заступник сумського міського голови Степан Пак, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення ДВК на території міста Суми, зазначив у коментарі спостерігачу ОПОРИ: "Це приватна структура. Ми з ними говорили. Вони впустять (членів ДВК у приміщення – ОПОРА). Думаю, що з понеділка (15 липня - ОПОРА) там комісія буде без проблем засідати. У нас з ними проблеми виникають завжди, починаючи з якогось «енного» року, але в результаті ми з ними погоджуємо. Проблем не буде, проблем там точно не буде". Також Степан Пак пояснив, що виборча дільниця розташована у такому мікрорайоні, в якому немає інших приміщень для її облаштування. «Там такий мікрорайон, де в нас крім того приміщення більше нічого немає. Отакий мікрорайон. Школи немає, нічого немає, єдине друге - дитячий садочок, але в дитячому садочку виборчі дільниці заборонено", - підсумував заступник міського голови Сум.

12 липня 2019 року ОПОРА намагалась взяти коментар у представника “Рембуду” по телефону, проте слухавку ніхто не взяв. Надавати офіційний коментар спостерігачу ОПОРИ 13 липня 2019 року на місці подій представник підприємства також відмовився.

Зауважимо, що, відповідно до частини 1 статті 83 Закону України "Про вибори народних депутатів України",голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію. У той же час, частина 2 статті 83 згаданого нормативного акту покладає на виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечувати звичайні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.

Статтею 157 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин. Такі діяння можуть тягти за собою покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.