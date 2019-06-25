В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону

В дендропарке «Нескучное» состоятся Всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек памяти спортивного журналиста Александра Мащенко.
Тростянец стал вторым городом в Сумской области, где открыт офис нового образца для предоставления услуг в сфере государственной регистрации -...
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Тростянца Юрий Бова....
13-14 липня Тростянець запрошує на черговий фестиваль....
9-12 июля на базе «Динамо» в Токарях пройдет чемпионат области по летнему биатлону....
22 июня в г.Тростянец состоялся открытый чемпионат области по гиревому полумарафону....