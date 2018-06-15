Сумские дома получили управляющих Сегодня, 16 июля, исполком утвердил результаты конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома.

Несмотря на довольно продолжительные дискуссии с общественностью, члены исполкома единогласно (12 голосов) проголосовали за утверждение результатов конкурса, который проводил департамент инфраструктуры. Многие жители говорили, что их не спрашивали, кого они хотят видеть управляющим дома. Чиновники сказали, что дом может в любой момент поменять управляющего согласно процедуре.

В конце концов, результаты конкурса были утверждены за исключением нескольких домов, которые за время проведения конкурса создали ОСМД. В основном управляющими стали те же ЖЭки, которые до этого обслуживали жилье.