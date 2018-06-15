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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47494

Сумские дома получили управляющих

Сегодня, 16 июля, исполком утвердил результаты конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома.

Несмотря на довольно продолжительные дискуссии с общественностью, члены исполкома единогласно (12 голосов) проголосовали за утверждение результатов конкурса, который проводил департамент инфраструктуры. Многие жители говорили, что их не спрашивали, кого они хотят видеть управляющим дома. Чиновники сказали, что дом может в любой момент поменять управляющего согласно процедуре.

В конце концов, результаты конкурса были утверждены за исключением нескольких домов, которые за время проведения конкурса создали ОСМД. В основном управляющими стали те же ЖЭки, которые до этого обслуживали жилье.

Общество Выбор управителя Управляющие жильем
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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