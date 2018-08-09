В Сумах 5 маршруток заменили одним автобусом В Сумах внесли изменения в транспортную схему.

Сегодня, 16 июля, исполком принял решение о введении нового временного маршрута № 64а (Добровольная - Центр). На этом маршруте будет ездить всего один коммунальный автобус. Изменения связаны с тем, что частный перевозчик отказался от неприбыльного маршрута № 9 (Добровольная - Прокофьева). Дополнительный автобус начнет курсировать после утверждения паспорта маршрута.

Напомним: конкурс на перевозки проводился в 2017 году, с тех пор мэрия добавила на этом маршруте коммунальные автобусы № 64 «Добровольная - Добровольная» и № 67 «Прокофьева - Косовщинская», и троллейбусы № 15 и 15а «Прокофьева – Ж/д вокзал», поэтому и снизился пассажиропоток в маршрутках. Согласно договора на маршруте № 9 должно было 13 машин, однако после введения коммунальных автобусов, перевозчик стал выставлять намного меньше. Даже просил уменьшить до 5, на что исполком пошел буквально в мае этого года.

То есть теперь вместо 13 маршруток будет всего 3 автобуса.