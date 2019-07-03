Сумчанам снова отключили воду

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по проезду Белоусовский сегодня, 16 июля, с 10:40 прекращено водоснабжение домов:
- по ул. Марии Башкирцевой;
- по ул. Гулака-Артемовского;
- по проезду Белоусовский.
Также для проведения работ по устранению аварии на водопроводной сети по ул. Ильинская, 12/2 с 11:00 прекращено водоснабжение данного дома.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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