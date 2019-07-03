В Сумах авто врезалось в забор: водитель погиб

По словам свидетелей, пожилой водитель иномарки ехал на большой скорости, не справился с управлением. Авто перевернулось и врезалось в забор жилого дома, пишет 0542.ua.
В результате аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работают правоохранители.
Все подробности ДТП выясняются.
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