В Сумах авто врезалось в забор: водитель погиб Сегодня, 16 июля, в Сумах по ул. Сергея Табалы произошло смертельное ДТП.

По словам свидетелей, пожилой водитель иномарки ехал на большой скорости, не справился с управлением. Авто перевернулось и врезалось в забор жилого дома, пишет 0542.ua.

В результате аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работают правоохранители.

Все подробности ДТП выясняются.