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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04874

В Сумах авто врезалось в забор: водитель погиб

Сегодня, 16 июля, в Сумах по ул. Сергея Табалы произошло смертельное ДТП.

По словам свидетелей, пожилой водитель иномарки ехал на большой скорости, не справился с управлением. Авто перевернулось и врезалось в забор жилого дома, пишет 0542.ua.

В результате аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работают правоохранители.

Все подробности ДТП выясняются.

Право Дтп Смертельное ДТП
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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