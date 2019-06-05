На Сумщине полицейские проводят проверку по сообщению о нарушении избирательного законодательства

Сегодня, 16 июля, около 11.00 в дежурную часть Конотопского ОП поступило сообщение от депутата одного из сельских советов Конотопского района о том, что глава этой сельского совета под давлением бывшего главы райгосадминистрации, якобы, сменил главу и членов избирательной комиссии. По словам заявителя, это было сделано, чтобы на выборах отдать предпочтение одному из кандидатов в народные депутаты.
Данное сообщение в полиции зарегистрировали. На место происшествия выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, проводит соответствующую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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