Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16294

На Сумщине полицейские проводят проверку по сообщению о нарушении избирательного законодательства

Согласно полученного сообщения, глава одного из сельских советов, якобы, совершил противозаконные действия, чтобы отдать предпочтение на выборах определенном кандидату в народные депутаты.

Сегодня, 16 июля, около 11.00 в дежурную часть Конотопского ОП поступило сообщение от депутата одного из сельских советов Конотопского района о том, что глава этой сельского совета под давлением бывшего главы райгосадминистрации, якобы, сменил главу и членов избирательной комиссии. По словам заявителя, это было сделано, чтобы на выборах отдать предпочтение одному из кандидатов в народные депутаты.

Данное сообщение в полиции зарегистрировали. На место происшествия выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, проводит соответствующую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выборы 2019 Конотопский район
view counter

По тематике

Сегодня 12:08

На борьбу со смрадом на Конотопщине предлагают привлечь бактерии (видео)

Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....

Сумський ЖЕК не пускав членів виборчої комісії на дільницю
Сегодня 10:24

Сумський ЖЕК не пускав членів виборчої комісії на дільницю

Спостерігачу ОПОРИ вдалося припинити порушення щодо роботи дільничної виборчої комісії №590925. Після візиту спостерігача та виклику поліції членів комісії нарешті...

Вчера 16:24

На Сумщине полиция открыла уголовное производство по заявлению о проникновении в помещение избиркома

Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь...

На Сумщині пройде суничний фестиваль
06.06.2019 08:01

На Сумщині пройде суничний фестиваль

8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю»....

На Сумщине сожгли авто активисту Радикальной партии
05.06.2019 23:02

На Сумщине сожгли авто активисту Радикальной партии

О поджоге авто сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....

Новости

На Сумщине полиция разыскивает молодую женщину с малолетним ребенком
Сегодня 15:04
На Сумщине работодатель-рецидивист обокрал помощницу
Сегодня 14:54
Мэр Сум пытается отмыться от коррупции
Сегодня 14:17
Сумчане завоевали награды на чемпионате Украины по судомодельному спорту
Сегодня 14:00
Подробности смертельного ДТП в Сумах от патрульных (видео)
Сегодня 13:30
На Сумщине полицейские проводят проверку по сообщению о нарушении избирательного законодательства
Сегодня 13:16
В Сумах авто врезалось в забор: водитель погиб
Сегодня 13:04
Главной финансистке Сум дали за заслуги
Сегодня 13:02
Сумчан запрошують на чергову лекцію про мистецтво
Сегодня 12:44
Сумчанам снова отключили воду
Сегодня 12:09
На борьбу со смрадом на Конотопщине предлагают привлечь бактерии (видео)
Сегодня 12:08
В Сумах 5 маршруток заменили одним автобусом
Сегодня 11:54
view counter
view counter

Статьи

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Вчера 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.