На Сумщине полицейские проводят проверку по сообщению о нарушении избирательного законодательства Согласно полученного сообщения, глава одного из сельских советов, якобы, совершил противозаконные действия, чтобы отдать предпочтение на выборах определенном кандидату в народные депутаты.

Сегодня, 16 июля, около 11.00 в дежурную часть Конотопского ОП поступило сообщение от депутата одного из сельских советов Конотопского района о том, что глава этой сельского совета под давлением бывшего главы райгосадминистрации, якобы, сменил главу и членов избирательной комиссии. По словам заявителя, это было сделано, чтобы на выборах отдать предпочтение одному из кандидатов в народные депутаты.

Данное сообщение в полиции зарегистрировали. На место происшествия выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, проводит соответствующую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.