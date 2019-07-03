Подробности смертельного ДТП в Сумах от патрульных (видео)

Стражи порядка оперативно прибыли и огородили место ДТП. Предварительно, инспекторы установили, что 69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие - забор частного дома.
От полученных телесных повреждений гражданин погиб на месте происшествия.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.
Патрульная полиция в очередной раз подчеркивает строгом соблюдении ПДД! Требований Правил дорожного движения - залог безопасности на дороге.
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