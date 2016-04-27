Сумчане завоевали награды на чемпионате Украины по судомодельному спорту

Взрослый состав команды Сумской области, уже традиционно, был представлен ассистентом кафедры ПМ и ТКМ СумГУ Павлом Руденко и его дочерью, студенткой факультета ЭЛИТ Евгенией Руденко. На этих соревнованиях конкуренция была в 2 раза больше, чем на прошлом Кубке Украины, однако нашим спортсменам удалось завоевать награды. Евгения Руденко завоевала серебряную награду в категории моделей mini MONO, а Павел Руденко стал серебряным призером в категории MONO 1 и бронзовым призером в категориях mini HYDRO и HYDRO 1.
Юниоры Сумской области, в отличие от взрослых, смогли отличиться почти в каждом классе моделей. Дмитрий Борщ получил золотые награды в категориях F1V 3.5, F3-E, F3-V mini MONO и mini TEAM. Дмитрий также был вторым в категории моделей F1E и завоевал бронзу в гонке моделей mini expert. Иван Науменко стал победителем в категории моделей MONO 1 и miniTEAM. Кирилл Туман также стал победителем командной гонки miniTEAM, победителем F1E и бронзовым призером mini HYDRO. Еще две серебряные награды для юниорской сборной Сумской области принесли Алексей Дудник и Никита Терещенко (воспитанники Павла Руденко) в соревнованиях mini HYDRO и mini MONO соответственно.
Благодаря достижениям наших молодых спортсменов, сборная Сумской области заняла второе место в общем зачете команд. Кроме этого, одновременно с юниорским зачетом Чемпионата Украины велся зачет Чемпионата Украины по судномоделированию среди учащейся молодежи, в котором команда Сумской области вышла победителем среди моделей секции «М».
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